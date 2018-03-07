Добро пожаловать в Котиссимо!

Здесь живут десятки кошек и котов, спасенных с улицы. У нас можно выпить кофе в компании замечательных котиков, которые всегда благодарны за общение, игры и ласку. А можно найти себе настоящего хвостатого друга и забрать его в семью.

Котиссимо - это котокафе в центре Москвы. «Котиссимо» на Новой Басманной - самое большое котокафе Москвы - находится в 12 минутах ходьбы от Красных Ворот, в 15 минутах от Бауманской и Комсомольской. Здесь очень много самых разных котиков и всегда чрезвычайно весело, проходят интересные мастер-классы с участием котиков, а еще - это идеальное место чтобы творчески поработать за ноутбуком с мурчащим котом на коленках. Ждем вас каждый день с 12:00 до 21:00.

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